Unfälle : Mann stirbt nach Badeunfall in Feldberger Haussee

Ein Mann ist beim Schwimmen im Haussee in Feldberg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in eine Notlage geraten und später verstorben.

Feldberger Seenlandschaft | Wie die Polizei mitteilte, konnte der 60-Jährige am Freitagabend noch aus dem Wasser geborgen und an Land gebracht werden. Bis der Notarzt mit einem Rettungshubschrauber eintraf, hätten die Ersthelfer versucht, den Mann zu reanimieren. Er wurde bewusstlos in ein Klinikum gebracht, wo er daraufhin verstarb. Nach ersten Erkenntnissen werde eine Fremdein...

