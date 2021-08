Kriminalität : Mann springt vor Autos und randaliert

Ein Randalierer hat am Wochenende in Hagenow (Ludwigslust-Parchim) anscheinend wahllos Autofahrer gestoppt und auf die Fahrzeuge eingeschlagen.

Hagenow | Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, soll der 32-jährige Einheimische mindestens dreimal vor Autos gesprungen sein und die Fahrzeuge so zum Anhalten genötigt haben. In einem Fall sei ein Autofahrer im Ortsteil Heide zudem geschlagen worden. Außerdem soll der Mann eine Wohnungstür durch Tritte beschädigt und einen Polizisten angegriffen haben. ...

