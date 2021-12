Prozesse : Mann gequält und ausgesetzt: Opfer erkannte einen der Täter

In einer Art Selbstjustiz sollen eine Frau und drei Männer einen Nachbar gequält und zum Sterben in einen Bunker gestoßen haben. Das Opfer überlebte knapp. Im Prozess brach er zusammen. Doch ein Ermittler sprach für ihn.

Neubrandenburg | Im Zusammenhang mit der schweren Misshandlung eines Mannes in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) hat das Opfer einen Angeklagten auf Fotos wiedererkannt. Das berichtete der Hauptermittler der Polizei als Zeuge in dem Prozess am Landgericht Neubrandenburg am Donnerstag. Durch diesen Hinweis und einen Brief sei die Polizei später auf die Spur der 26-jäh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.