Unfälle : Mann fällt beim Fahren aus Transporter: Schwer verletzt

In Grabow (Ludwigslust-Parchim) ist ein Beifahrer während der Fahrt aus einem Transporter herausgeschleudert worden und auf die Straße gestürzt.

Grabow | Dabei wurde der 61-jährige Mann am Montag schwer verletzt und kam in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Ludwigslust sagte. Nach ersten Ermittlungen war der Mann nicht angeschnallt und seine Beifahrertür wohl nicht vollständig verschlossen, als sie in einer Kurve plötzlich aufging. Der Fahrer habe sofort gebremst und angehalten. Der 61...

