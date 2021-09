Notfälle : Mann bedroht Patienten: in Rostock gefasst

Ein 52-Jähriger soll in einer Klinik Pfleger und Patienten bedroht haben und ist nach einer riskanten Verfolgungsjagd Stunden später festgenommen worden.

Rostock | Der Tatverdächtige sei unter anderem als Geisterfahrer auf der Autobahn 19 bei Rostock unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Zuvor habe der 52-Jährige auf der Suche nach einer Bekannten Pfleger und andere Patienten in einer Klinik in Rostock-Gehlsdorf bedroht. Dabei habe er auch ein Messer eingesetzt. Am Mittwochmorgen sei de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.