Konflikte : Maas: Airlines schleusen für Lukaschenko Migranten

Außenminister Heiko Maas (SPD) wirft Fluggesellschaften vor, illegale Flüchtlinge bei der Einreise in die EU über Belarus zu transportieren.

Berlin | „Jeden Tag kommen auf dem Flughafen in Minsk Hunderte verzweifelte Menschen an. Lukaschenko lockt sie mit falschen Versprechen, um sie dann auf eine gefährliche und illegale Reise in die Europäische Union zu schicken“, sagte Maas der „Bild“ am Donnerstag. Die Airlines, die diese Menschen beförderten, machten sich zu Helfern des belarussischen Machthab...

