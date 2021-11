Klima : MV im Herbst nasser und sonnenärmer als der Rest des Landes

Mecklenburg-Vorpommern hat laut einer ersten Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Herbst zu den sonnenscheinärmsten Gebieten in Deutschland gehört.

Offenbach am Main | Zeitgleich war es demnach besonders niederschlagsreich. So lag die Niederschlagsmenge pro Quadratmeter mit 165 Litern über dem Schnitt der Referenzperiode von 1961 bis 1990 (145 Liter pro Quadratmeter), die Sonnenstunden mit 280 dagegen deutlich darunter (312 Stunden), hieß es in einer Mitteilung des DWD am Montag. Die Durchschnittstemperatur lag bei ...

