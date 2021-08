Literatur : Literaturzentrum begeht 50-jähriges Bestehen mit Uwe Saeger

Mit einer Lesung des Schriftstellers Uwe Saeger begeht das Literaturzentrum Neubrandenburg an diesem Mittwoch sein 50-jähriges Bestehen.

Neubrandenburg | Wie eine Sprecherin am Dienstag in Neubrandenburg erklärte, sind unter dem Motto „Provinz als Chance?!“ in den nächsten Wochen anlässlich des Jubiläums weitere Lesungen und Tagungen zusammen mit mehreren Literaturgesellschaften geplant. Saeger stammt aus Ueckermünde in Vorpommern, ist 73 Jahre alt und wurde unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Prei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.