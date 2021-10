Landtag : Linke sieht Nachteile für Frauen in der Wissenschaft

Die Linke beklagt fortwährende Nachteile für Frauen in der akademischen Laufbahn.

Schwerin | So seien 35,6 Prozent des hauptberuflichen wissenschaftlichen oder künstlerischen Personals an den Universitäten des Landes Frauen, teilte Landtagsfraktionschefin Simone Oldenburg am Mittwoch unter Berufung auf jüngste Statistiken mit. In der Verwaltung der Universitäten hingegen liege der Frauenanteil unter den Vollzeitbeschäftigten bei 68 Prozent. „...

