Gesundheit : Linke beantragt öffentliche Sondersitzung zur Unimedizin

Nach Berichten über personelle und finanzielle Probleme am Uniklinikum Rostock hat die Linksfraktion eine öffentliche Sondersitzung des Bildungsschusses des Landtags beantragt.

Rostock | Diese solle in der kommenden Woche stattfinden, teilte die Fraktion am Donnerstag mit. „Der gegenwärtige Zustand am Uniklinikum Rostock ist unhaltbar“, kritisierte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg. „Offenbar ist weder die personelle Ausstattung für die Erfüllung des medizinischen Versorgungsauftrags gegeben noch stimmen die Finanzen.“ Es m...

