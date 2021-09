Unternehmen : Lila Bäcker sieht Trendwende nach Insolvenz geschafft

Im Jahr 2019 stand die Kette Lila Bäcker auf der Kippe. Nach starker Schrumpfkur sieht sich das Unternehmen nun wieder auf Kurs. Dazu mussten aber weitere Läden geschlossen werden.

Neubrandenburg | Zwei Jahre nach dem Neustart aus der Insolvenz hat sich die Bäckereikette Lila Bäcker (Neubrandenburg) in die Gewinnzone vorgearbeitet. Durch eine sehr gute Sommersaison und weitere Sparbemühungen wird für 2021 erstmals ein positives Jahresergebnis erwartet, sagte Geschäftsführerin Viola Kaluza am Donnerstag vor Journalisten in Neubrandenburg. „Die Tr...

