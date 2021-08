Unternehmen : Liebeserklärung von Haseloff zu 70 Jahren Kathi

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich zum 70-jährigen Jubiläum des Lebensmittelherstellers Kathi als Liebhaber der Produkte geoutet.

Halle (Saale) | „Ein Teil meiner Physis ist mit der Firma verbunden“, scherzte Haseloff während des Festaktes auf dem Firmengelände der Kathi Rainer Thiele GmbH in Halle am Mittwoch. Das für seine Dessert- und Backmischungen bekannte ostdeutsche Traditionsunternehmen sei auch eine Konstante in seinem Leben. Insbesondere die Backmischungen mit Mohn hätten es dem 67-jä...

