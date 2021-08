Tiere : Leoparden-Attacke: Verletzte Frau spricht über den Angriff

Nach dem Angriff eines Leoparden äußert sich die verletzte Frau erstmals über das folgenschwere Fotoshooting im Gehege der Raubkatze. Die Halterin der Raubkatze bleibt weiter stumm.

Stuttgart | Bei dem Angriff eines Leoparden ist das 36-jährige Model nach eigenen Angaben mehrmals in den Kopf gebissen worden. „Er hat zugebissen, so schnell konnte ich gar nicht gucken“, sagte sie dem Sender Bild. Alles sei während des Shootings am Dienstag in Nebra (Burgenlandkreis) ruhig verlaufen. Plötzlich habe sie sich auf dem Boden wiedergefunden. Die Rau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.