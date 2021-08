Geschichte : Leid und Unrecht früherer Heimkinder wird anerkannt

In der Nachkriegszeit haben viele Kinder und Jugendliche in Heimen Unrecht erfahren - auch in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wurden als behindert oder auffällig eingestuft und geschlagen oder ruhig gestellt. Mit einer Geldpauschale soll ihr Leid anerkannt werden.

Berlin | Rund 900 frühere Heimkinder aus Mecklenburg-Vorpommern haben Geld von der Stiftung Anerkennung und Hilfe erhalten. Dies teilte das Bundessozialministerium auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Mit der Zahlung wird anerkannt, dass die Frauen und Männer in der Nachkriegszeit in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Psychiatrie Leid und Unrec...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.