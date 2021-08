Prozesse : Landwirt gesteht Betrug mit Tausenden angeblichen Schweinen

Ein Landwirt aus Vorpommern hat vor dem Landgericht Schwerin einen umfangreichen Betrug mit angeblichen Bio-Schweinen eingeräumt.

Schwerin | Zwar habe sein Vater die Idee zu den Betrügereien gehabt, er aber habe sie durchgeführt, als ihr Betrieb im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu hoch verschuldet gewesen sei, um in neue Anlagen investieren zu können, heißt es in einer zum Prozessauftakt am Montag abgegebenen Erklärung des Verteidigers. Immer wieder habe er konventionell aufgezogene S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.