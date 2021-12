Landtag : Landtag debattiert über Hilfen: 1,4 Milliarden bewilligt

Zur Abmilderung der Corona-Folgen für die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern haben Bund und Land nach Angaben von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bislang Mittel im Umfang von 1,4 Milliarden Euro bewilligt.

Schwerin | Die Hilfen seien Selbstständigen, Mittelständlern und auch größeren Unternehmen gewährt worden. „Jeder Euro ist richtig angelegt“, sagte Schwesig am Donnerstag in der Aktuellen Stunde des Landtags in Schwerin. Denn die Unternehmen seien unverschuldet in Schwierigkeiten geraten. Schwesig verwies zudem auf die Fortführung des erhöhten Kurzarbeitergeldes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.