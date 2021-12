Agrar : Landkreis: Zaunbau gegen Afrikanische Schweinepest im Plan

Die Erweiterung des Schutzzauns gegen die Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Landkreis Ludwigslust-Parchim wird wie geplant fertiggestellt.

Siggelkow | Wie der Landkreis am Montag weiter mitteilte, stehen inzwischen etwa 25 Kilometer Zaun um den jüngsten Fundort eines nachweislich mit dem ASP-Virus infizierten Tieres. „Der Zaun steht zu mehr als der Hälfte unter Strom, die Arbeiten werden morgen abgeschlossen“. Für die am Freitag begonnene Zaunerweiterung in Mecklenburg-Vorpommern war eine Bauzeit...

