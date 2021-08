Prozesse : Landgericht: Gastronomie-Klagen wegen Corona-Schließungen

Wegen der Corona-Schließungen 2020 muss sich das Landgericht Neubrandenburg derzeit mit einer Reihe von Firmenklagen befassen, die Ausfallgeld von ihren Versicherungen verlangen.

Neubrandenburg | Das erklärte Richter Michael Kücken am Mittwoch am Rande mehrerer Verhandlungen in Neubrandenburg. Hintergrund sind coronabedingte Schließungen durch Bund und Land ab Mitte März 2020, die bis zum Frühsommer andauerten. In der Zeit hatten Gastronomie und Hotelbetreiber - bis auf wenige Ausnahmen durch Geschäftsreisende - keine Gäste und auch kaum Einna...

