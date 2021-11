Parteien : Landesgrüne setzen auf Kooperation und Kompromisse

Sowohl in der Oppositionsarbeit in Schwerin als auch der Ampel-Verhandlungen in Berlin setzen die Grünen auf Zusammenarbeit. Doch an die rot-roten Verhandler im Land richtete die ehemalige Spitzenkandidatin Anne Shepley auf dem Landesparteitag auch deutliche Worte.

Wismar | Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern betonen bei ihrem Landesparteitag in Wismar ihren Willen zur Kooperation in Land und Bund. Während die Bundestagsabgeordnete Claudia Müller die Atmosphäre bei den Ampel-Verhandlungen lobte, hält der Fraktionsvorsitzende im Landtag, Harald Terpe, auch eine Zusammenarbeit mit der neuen Landesregierung aus der Opposit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.