Gesundheit : Land plant Lockerungen in Pflegeheimen über Weihnachten

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat eine Lockerung der Besuchsregeln in Alten- und Pflegeheimen über Weihnachten in Aussicht gestellt.

Schwerin | Aktuell seien in Regionen, die auf der Landes-Risikokarte rot gekennzeichnet sind, nur zwei feste Besucher pro Bewohner zulässig, sagte Drese am Mittwoch in einem Live-Chat der „Schweriner Volkszeitung“ und der „Norddeutschen Neuesten Nachrichten“ im Internet. „Wir prüfen, diese Regelung über Weihnachten zu lockern, gerade für Einrichtungen, in denen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.