Umwelt : Land plant EU-Projekt für größten See bei Neustrelitz

Der größte See in der Region Neustrelitz - der Zierker See - soll in den nächsten Jahren deutlich sauberer werden.

Neustrelitz | Das hat Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) angekündigt. Zusammen mit der Stadt soll ein EU-Projekt aufgelegt werden, über das Nährstoffeinträge bis 2027 möglichst stark verringert werden. Der 2,6 Kilometer lange, aber sehr trübe See gehört zur bundeseigenen Havel-Wasserstraße und wird zunehmend auch von Bootstouristen genutzt, die zum Stadthafen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.