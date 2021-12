Immobilien : Land lockt: Nur 75 Prozent der Kreditsumme zurückzahlen

Das Land Mecklenburg-Vorpommern lockt Immobilieneigentümer mit einem Zuschuss-Kredit.

Schwerin | Wer Miet- und Genossenschaftswohnungen oder auch selbst genutztes Wohneigentum modernisiere, müsse von der Kreditsumme nur 75 Prozent zurückzahlen, teilte das für Bau mit zuständige Innenministerium in Schwerin am Mittwoch mit. Das sehe die überarbeitete Modernisierungsrichtlinie vor, die seit 16. November in Kraft sei. Mit dem Programm soll moderner,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.