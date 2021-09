Wasser : Ladenthin: Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden

Nach dem Bekanntwerden von Verunreinigungen im Trinkwasser in Ladenthin im äußersten Osten Mecklenburg-Vorpommerns hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Freitag Entwarnung gegeben.

Greifswald | Die Bewohner müssten ihr Trinkwasser nicht mehr wegen Verunreinigung abkochen, hieß es in einer Mitteilung. Mitte August hatte der Landkreis mitgeteilt, dass in dem Ort in der Uecker-Randow-Region Verunreinigungen im Trinkwasser festgestellt worden seien. Er hatte die Bewohner zum Abkochen des Trinkwassers aufgefordert. Als Ursache sei eine Wurz...

