Arbeitsmarkt : Kurzarbeit als Rettungsanker: Bedarf bei Firmen geht zurück

Mit weit mehr als einer halben Milliarde Euro haben die Arbeitsagenturen in Mecklenburg-Vorpommern coronabedingte Kurzarbeit finanziert. Viele Beschäftigte konnten so ihre Jobs auch in der Pandemie behalten.

Schwerin | Von der Bundesagentur für Arbeit finanzierte Kurzarbeit hat vielen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern über die Corona-Krise geholfen. Inzwischen wird dieses Instrument aber immer seltener in Anspruch genommen. So zeigten nach Angaben der Regionaldirektion Nord im Juni noch 100 Betriebe für 1200 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Kurzarbeit a...

