Kriminalität : Kupfer-Diebe dank Videoüberwachung gefasst

Mit Hilfe einer Videoüberwachung sind Buntmetalldiebe an einem Recyclinghof in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) auf frischer Tat ertappt worden.

Demmin | Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg erklärte, wurden die 27, 34 und 38 Jahre alten Männer am Sonntagabend mit ihrem Transportfahrzeug und samt Beute gestellt. Der Geschäftsführer des Baustoffrecyclinghofes hatte nach mehreren Diebstählen eine Videoüberwachung auf seinem Gelände installiert und war darüber alarmiert worden. Die ...

