Kunst : „KunstOffen“: Pfingstaktion wird nun nachgeholt

Die wegen der Coronapandemie zu Pfingsten abgesagte landesweite Aktion „KunstOffen“ wird in diesem Jahr im August und September über die Bühne gehen.

Rostock | Die wegen der Coronapandemie zu Pfingsten abgesagte landesweite Aktion „KunstOffen“ wird in diesem Jahr im August und September über die Bühne gehen. Wie der Landestourismusverband am Freitag informierte, können Interessierte die teilnehmenden Ateliers, Galerien oder Werkstätten in den Kreisen Nordwestmecklenburg, Rostock und Ludwigslust-Parchim sowie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.