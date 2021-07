Verkehr : Kreise erweitern flexibles Rufbussystem über Kreisgrenzen

Das flexible Rufbus-System ILSE wird im Osten Mecklenburg-Vorpommerns deutlich ausgedehnt und kann erstmals auch über Kreisgrenzen hinweg genutzt werden.

Strasburg (Uckermark) | Das haben die Verkehrsgesellschaften der Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte vereinbart, wie Landrat Michael Sack (CDU) am Donnerstag in Strasburg erklärte. Die erste Erweiterung startet ab 1. August. „Rufbusse bedienen die Bedürfnisse der Bewohner in den dünn besiedelten Regionen viel passgenauer als andere Systeme“, sagt...

