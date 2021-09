Freizeit : Kreis findet Blaualgen: Rat zu Badeverzicht

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald rät wegen Blaualgen-Wachstums vom Baden an zwei Stellen im Süden des Greifswalder Boddens ab.

Mesekenhagen | Betroffen sind die Orte Riems und Gristow, wie der Kreis am Mittwoch in Greifswald mitteilte. Das Gesundheitsamt habe die Blaualgen in dem besonders flachen Strandabschnitt nachgewiesen. Die Cyanobakterien können mehrere allergische sowie haut- und schleimhautreizende Reaktionen auslösen, beim Verschlucken des Wassers auch Magen-Darm-Beschwerden. D...

