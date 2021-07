Unwetter : Kreis Vorpommern-Greifswald: Hilfsaktion für Ostbelgier

Nach der Hochwasserkatastrophe in Belgien hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald eine Spendensammlung für seine Partner in Ostbelgien gestartet.

Greifswald | Mit dem Erlös soll eine zerstörte Kinderkrippe im Zentrum der Stadt Eupen wieder aufgebaut werden, wie Landrat Michael Sack (CDU) am Mittwoch in Greifswald mitteilte. Die Menschen in Vorpommern verbinde seit 1992 eine Partnerschaft mit der ostbelgischen Region, die innerhalb weniger Tage zweimal von Regenmassen geflutet worden ist. „Wir haben in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.