Tiere : Kranichzentrum an Boddenküste wird 25

Das Kranichinformationszentrum an der Vorpommerschen Boddenküste feiert Ende der Woche sein 25-jähriges Bestehen.

Groß Mohrdorf | Am 26. September 1996 sei das Zentrum in Groß Mohrdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) eröffnet worden, teilte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) am Donnerstag mit. In der Region des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft machten jährlich bis zu 90.000 Kraniche Rast. Das Zentrum biete Informationen über die Tiere, Exkursionen oder Beobachtungst...

