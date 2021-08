Tourismus : Königsstuhl bald über schwebende Plattform erlebbar

Die Kreideküste der Insel Rügen gilt als einmalig in Deutschland. Schon der Romantikmaler Caspar David Friedrich setzte der Natur mit Bildern ein Denkmal. Nun bekommt der bekannteste Kreidefelsen - der Königsstuhl - eine schwebende Plattform.

Sassnitz | Nach jahrelanger Planung hat am Königsstuhl - einem der Wahrzeichen Norddeutschlands - am Montag der Bau einer schwebenden Aussichtsplattform begonnen. Wie das Schweriner Wirtschaftsministerium mitteilte, kostet das Bauwerk 7,6 Millionen Euro, wovon das Land 7,2 Millionen Euro übernimmt. Mit der Plattform, die an einem starken Mast hängt und mehrere M...

