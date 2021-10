Parteien : Klöckner „fassungslos“ über SPD in Mecklenburg-Vorpommern

Die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Julia Klöckner, hat die SPD in Mecklenburg-Vorpommern wegen der angestrebten Koalition mit der Linken scharf kritisiert.

Berlin | „Dass die SPD in Mecklenburg-Vorpommern mit den Linken koalieren will, deren Vorsitzender wohl inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit war, lässt einen fassungslos über die Geschichtsvergessenheit der SPD staunen“, erklärte Klöckner am Donnerstag in Berlin. Der Vorsitzende der Linken in Mecklenburg-Vorpommern ist Torsten Koplin. Er dient...

