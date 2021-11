Verteidigung : Keime in Trinkwasseranlage: „Gorch Fock“ verschoben

Die erste Ausbildungsfahrt des runderneuerten Segelschulschiffs „Gorch Fock“ wird kurzfristig verschoben.

Kiel | Die erste Ausbildungsfahrt des runderneuerten Segelschulschiffs „Gorch Fock“ wird kurzfristig verschoben. Als Grund nannte ein Marinesprecher am Montag Keime in der Trinkwasseranlage. Statt an diesem Mittwoch werde der Dreimaster wahrscheinlich am Donnerstag oder Freitag nächster Woche starten. Ziel des ersten großen Törns nach langem Werftaufenthalt ...

