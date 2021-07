Kriminalität : Internet-Liebesbetrug: Mann büßt mehr als 38 000 Euro ein

Ein Rentner aus der Region Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte) hat in einem Liebesbetrugsfall via Internet mehr als 38 000 Euro verloren.

Woldegk | Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag in Neubrandenburg erklärte, hatte der 81 Jahre alte Mann über soziale Medien eine angebliche Stella Miller aus Oklahoma in den Vereinigten Staaten kennengelernt. Die angeblich etwa 40 Jahre alte Frau habe sich seit Jahresbeginn das Vertrauen des Mannes erschlichen und dann angegeben, dass sie 500 Millionen D...

