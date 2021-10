Industrie : Ingenieure richten Forderungskatalog an neue Landesregierung

Die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern hat sich mit einem Positionspapier an die Verhandlungspartner von SPD und Linken gewandt.

Schwerin | „Nachhaltiges, kluges, energiesparendes Bauen ist und bleibt immens wichtig für Mecklenburg-Vorpommern“, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Papier. Neben vielen Detailpositionen zu Digitalisierung und Klimaschutz wünschen sich die Vertreter der Ingenieursbranche Investitionen in Digitalnetze und die teils sanierungsbedürftige Verkehrsinfrastruk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.