Handel : Industrie- und Handelskammern fordern Handlungssicherheit

Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Mecklenburg-Vorpommern wünschen sich einen schnellen Abschluss der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Linken.

Schwerin | „Die Unternehmen im Land brauchen dringend Handlungssicherheit. Zudem besteht aus Sicht der Wirtschaft die berechtigte Sorge, Unternehmen zusätzlich zu belasten, was wirtschaftlich so nicht zu vertreten ist“, hieß es von Matthias Belke, dem geschäftsführender Präsident der IHKs in MV, am Donnerstag. Die Industrievertreter mahnten neben einem Bürokrati...

