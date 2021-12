Gesundheit : Impfungen mit Kinder-Impfstoff starten im Nordosten

Nach dem Eintreffen des Kinder-Impfstoffes starten in Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Schutzimpfungen bei Fünf- bis Elfjährigen.

Rostock | Die Kinderklinik der Universitätsmedizin Rostock (UMR) will am Donnerstagnachmittag mit den Impfungen beginnen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Lieferung des Impfstoffes am Mittwoch wie geplant erfolgt. Erste Lieferungen habe es bereits am Dienstag gegeben. Laut Gesundheitsministerium sollen dem Land zunächst rund 45 000 Dosen des ...

