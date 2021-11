Gesundheit : Impfappell: Vor allem Ungeimpfte ab 60 Jahren in Kliniken

Die Kommunen sollen die Impfstrukturen wieder voll hochfahren. Dabei werde die Bundeswehr helfen, sagte Ministerpräsidentin Schwesig. Im Nordosten sind erst zwei Drittel der Menschen geimpft und nur fünf Prozent haben eine Auffrischungsimpfung.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat einen dringlichen Impfappell an die Menschen im Land gerichtet, die sich noch nicht gegen das Coronavirus haben impfen lassen. Die Kapazitäten für Covid-Kranke in den Kliniken des Landes seien bereits zu fast 70 Prozent ausgeschöpft, sagte Schwesig am Donnerstagabend nach einer Kon...

