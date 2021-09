Auto : IG Metall sorgt sich um Wirtschaftlichkeit von ZF-Werk Laage

Mit einer Kundgebung vor dem Tor des Werks des Autozulieferers ZF Friedrichshafen in Laage hat die IG Metall am Donnerstag gegen die Verlagerung von Produktionslinien nach Portugal demonstriert.

Laage | Mehr als 150 Mitarbeiter beteiligten sich laut den Veranstaltern an der Aktion und spannten symbolische Schutzschirme auf. Dass die Zahl der Teilnehmer deutlich geringer war als zunächst angekündigt, führt die Gewerkschaft auf die Kurzarbeit zurück. Der Anteil liege am Standort noch bei 30 Prozent. In Laage werden seit 25 Jahren Gasgeneratoren für ...

