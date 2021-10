Brände : Heißes Kabel verursacht Stallbrand: Rinder gerettet

Ein defektes Kabel hat am Dienstag in Göldenitz bei Rukieten (Landkreis Rostock) einen Brand in einer größeren Rinder-Stallanlage verursacht.

Rukieten | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, konnten die Tiere noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Das Kabel habe vermutlich eingelagertes Stroh entzündet. Die Flammen erfassten Teile des Stalles, konnten von mehreren Feuerwehren aber eingedämmt werden. In dem Betrieb werden etwa 1300 Kühe und etliche Kälber gehalten. Der Sachschaden wurd...

