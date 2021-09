Brände : Hausbrand mit technischer Ursache: Leiche wird untersucht

Ein Feuer in einem Haus in Wiek auf Rügen, bei dem am Dienstag nach dem Löschen ein Leichnam gefunden wurde, geht auf eine technische Ursache zurück.

Wiek | Das haben Untersuchungen eines Gutachters ergeben, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Stralsund sagte. Demnach sei die Elektroanlage im Erdgeschoss des Wohnhauses Ausgangspunkt des Brandes gewesen, hieß es. Bei dem Feuer war das Haus zerstört worden, der Schaden wird auf 200 000 Euro geschätzt. In dem Haus wohnten ein 83-jähriger Mann und se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.