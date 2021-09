Fußball : Hansa Rostock in Bestbesetzung nach Nürnberg

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann das Auswärtsspiel beim 1.

Rostock | FC Nürnberg am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) in Bestbesetzung bestreiten. Es fehlen lediglich die erkrankten Julian Riedel und Pascal Breier. Beide waren im bisherigen Saisonverlauf nicht erste Wahl. „Ansonsten waren alle im Training“ sagte Trainer Jens Härtel am Mittwoch. Hansas vorerst letzter Zugang Haris Duljevic wird nicht zum Kader gehören. „E...

