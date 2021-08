Fußball : Hansa Rostock holt Lukas Fröde auf Leihbasis aus Karlsruhe

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat sich am letzten Tag der Transferperiode noch einmal verstärkt.

Rostock | Auf Leihbasis wechselt der Abwehrspieler Lukas Fröde bis zum Saisonende vom Liga-Rivalen Karlsruher SC zu den Mecklenburgern. „Lukas kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld spielen. Er wird uns somit mehr Flexibilität in der Defensive verschaffen“, sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen am Dienstag. Das 26-jäh...

