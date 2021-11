Kriminalität : Handyraub führt Polizei zu Kennzeichendieb mit Waffen

Im Zusammenhang mit einem gezielten Handyraub hat die Polizei in Neubrandenburg mehrere Schreckschusswaffen und gestohlene Auto-Kennzeichen bei einem Verdächtigen beschlagnahmt.

Neubrandenburg | Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, handelt es sich um einen 31-jährigen Neubrandenburger. Dieser habe mit einer Freundin eine Bekannte am Dienstagabend im Reitbahnviertel aus deren Wohnung gelockt. Auf einem Parkplatz habe er die 21-Jährige mit einer Pistole bedroht, ihr das Handy gestohlen und sei mit seiner Komplizin per Auto geflüchtet. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.