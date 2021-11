Gesundheit : Handwerk: Strukturen hochfahren und Öffnungszeiten anpassen

Die Handwerkskammern in Mecklenburg-Vorpommern haben die Landesregierung aufgefordert, die Corona-Teststrukturen schneller hochzufahren.

Rostock | Außerdem müssten die Öffnungszeiten der Testzentren denen der Handwerksbetriebe angepasst werden, sagte der Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern, Axel Hochschild, am Montag in Rostock. Gerade in den ländlichen Räumen sei die Infrastruktur für Tests völlig unzureichend. Auch dürften die Kosten bei der Umsetzung von 3G am Arbeitsplatz ...

