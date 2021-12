Handball : Hallenproblem: Rostocks Handballer setzen auf die Politik

Die Zweitliga-Handballer des HC Empor Rostock sorgen sich um ihre Zukunft.

Rostock | „Wir haben Probleme, Termine in der Stadthalle zu bekommen“, sagte Empor-Geschäftsführer Stefan Güter am Donnerstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Club setzt seine Hoffnungen jetzt auf die Rostocker Politik. Durch das Spielort-Dilemma könnte am Ende schlimmstenfalls das Ende des Profi-Handballs in der Hansestadt stehen. Zunächst hatte...

