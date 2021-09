Parteien : Grünen-Kandidatin will Land aus „Dornröschenschlaf“ wecken

Die Grünen-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Anne Shepley, hat die amtierende Regierung scharf attackiert.

Berlin | Hinter Mecklenburg-Vorpommern lägen „neunzehn lähmende Groko-Jahre“, sagte Shepley am Sonntag beim Bundesparteitag ihrer Partei in Berlin. „Das Land liegt praktisch in einem Dornröschenschlaf.“ Der Landesregierung aus SPD und CDU warf sie vor, nach „Gutsherrenart“ zu agieren. Bahnstrecken seien stillgelegt und Krankenhäuser geschlossen worden. Werften...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.