Agrar : Grüne beklagen Zunahme von Tiertransporten aus MV

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern prangern Tierleid bei langen Transporten an.

Schwerin | Anders als in anderen Bundesländern sei die Zahl der Tiertransporte im Nordosten deutlich gestiegen, teilte der Grünen-Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Harald Terpe, am Mittwoch unter Berufung auf Statistiken mit. Demnach wurden im Jahr 2020 über 200.000 Schweine mehr als 2019 zur Schlachtung in andere Bundesländer transportiert. „Es kann kein ver...

