Kulturpolitik : Grüne: Weiteres Corona-Überbrückungsstipendium für Künstler

Bündnis 90/Die Grünen haben ein drittes Corona-Überbrückungsstipendium des Landes für Künstler in Mecklenburg-Vorpommern gefordert.

Schwerin | „Die Corona-Krise ist für den Kulturbereich noch lange nicht vorbei“, erklärte die Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl in MV, Anne Shepley, am Montag. Nach wie vor gebe es für Veranstaltungen erhebliche Beschränkungen. So reduzierten die Corona-Abstandsregeln die Gästeanzahl pro Veranstaltung massiv und machten sie oft unwirtschaftlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.