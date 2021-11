Krankheiten : Glawe: Auffrischungsimpfungen nach Möglichkeit für alle

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, allen Bürgerinnen und Bürgern eine Corona-Auffrischungsimpfung zu ermöglichen.

Schwerin | Ergänzend zu den priorisierten Gruppen „können die Boosterimpfungen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten und abhängig von der ärztlichen Beurteilung und Entscheidung grundsätzlich allen Personen angeboten werden“, sagte Glawe am Rande der Gesundheitsministerkonferenz der Ressortchefs von Bund und Ländern in Lindau am Bodensee. Dies sei jedoch frühest...

